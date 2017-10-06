لمباراة مصر والكونغو.. شاشتان عرض عملاقتان باستاد الإسكندرية وقلعة قايتباي

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، عن تجهيز شاشتين إلكترونيتين كبيرتين لعرض مباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني والكونغو، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، على أن تثبت الشاشتين باستاد الإسكندرية ومنطقة قلعة قايتباي.

وكان المحافظ قرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظة، استعدادًا للمباراة التي تقام على ستاد برج العرب الدولي غربي الإسكندرية.

وأوضح الدكتور شريف سعد، مدير ستاد الإسكندرية الرياضي أنه تم تجهيز الشاشة الإلكترونية الخاصة بالاستاد بمساحتة ٦ × ٨ أمتار، فضلاً عن تخصيص مدرجي ١ و٢ لاستقبال ٢٥٠٠ متفرج من الجماهير بالمجان.

وأضاف مدير ستاد الإسكندرية أنه تم تخصيص المدرج ٢ للعائلات والأسر، على أن يسمح للجماهير بدخول الاستاد قبل المباراة بساعة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز شاشة عرض إلكترونية بمساحة عرض ٢ × ٣ أمتار لجماهير الإسكندرية بمنطقة قلعة قايتباي.​