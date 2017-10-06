6 مشروبات طبيعية لعلاج آلام القولون العصبي

كتبت - نرمين الجلاد:

يعاني البعض من الآلام القولون العصبي، ويرجع ذلك الي عدة أسباب منها العامل الوراثي، والعامل النفسي كالتوتر والغضب، والنظام الغذائي غير المتوازن، لذلك يقدم لكم "أحمد رامي" خبير التغذية أكلات ومشروبات تساعد على محاربة مشاكل القولون العصبي.

1-اليانسون

يساعد علي تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر الذي يعد من الأسباب الرئيسية لآلام القولون.

2- الشمر

يحتوي علي مضادات الميكروبات التي تساهم في الحد من مشاكل القولون،ويستخدم عن طريق إضافة نصف أو ملعقة صغيرة من بذور الشمر المسحوق إلى كوب واحد من الماء المغلي مرتين أو ثلاث مرات يوميا.

3-الزنجبيل:

يحتوي على مجموعه من الزيوت العطرية التي تساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، ويحد من الالتهابات التي تصيب جدار القولون.

4-الشوفان:

يحتوي الشوفان على نسبة كبيرة من الالياف التي تجعله علاج فعال لمشكلة التهاب جدار القولون.

5-البابونج:

ينصح بشرب البابونج المغلي لمن يعاني من التوتر والعصبية.

6-العسل

للعسل دور فعال في التخلص من الآلام القولون ويفضل استبداله بالسكر أو تناول معلقتين من العسل الأبيض وكوبين من الماء يومياً كل صباح