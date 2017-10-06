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منظمة تتهم ناشطين بتزويد العراق معلومات عن أسر مقاتلين في داعش

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مصراوي Masrawy

منظمة تتهم ناشطين بتزويد العراق معلومات عن أسر مقاتلين في داعش

05:02 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

منظمة تتهم ناشطين بتزويد العراق معلومات عن أسر مقاتلين في داعش

نازحون عراقيون من الحويجة (شمال العراق) بعد وصولهم

(أ ف ب):

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عاملين في المجال الإنساني اليوم، الجمعة، بتزويد السلطات العراقية لوائح بأسماء عائلات يشتبه بانها مرتبطة بتنظيم داعش.

وقالت بلقيس واللي الباحثة في مكتب الشرق الاوسط للمنظمة في بيان "في منتصف سبتمبر، طلب مسؤولون أمنيون من عدد من المنظمات الدولية والمحلية، المسؤولة عن إدارة المخيمات على بعد 60 كيلومترا جنوب الموصل، وضع قوائم بما يسمى بـ ’عوائل الدواعش’ حتى يتمكنوا من إبقائهم تحت المراقبة".

بعد الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم المتطرف، لجأ العديد من الأسر التي انضم أحد أفرادها الى صفوفه إلى مخيمات تديرها منظمات انسانية.

وتابعت واللي "أخبرتني عدة فرق لإدارة المخيمات أنها قدمت هذه القوائم بالفعل، وهي تشمل مئات الأسر في مخيمات تؤوي ما لا يقل عن 15 ألف أسرة، نزحت بسبب القتال الأخير".

ومضت تقول "من المقلق أن نرى قوات الأمن تعاقب أسرا على أفعال أقاربها، ولكن من المقلق بشكل خاص، أن نرى عمال الإغاثة يساعدونهم على انتهاك حقوق هذه الأسر".

وشددت واللي على أن العاملين الإنسانيين يجب أن "يصروا على مبادئ الحياد والاستقلالية، وأن يتجنبوا التواطؤ في الجهود الرامية إلى فرض عقوبات جماعية على النساء والأطفال".

وتحتجز الأسر التي تعتبر السلطات أنها مرتبطة بمقاتلي داعش في ظروف صعبة جدا داخل المخيمات.

وكشفت "منظمة اللاجئين الدولية" الحقوقية نددت في تقرير بعنوان "شركاء في الذنب" أن "العديد من النساء والفتيات اللواتي يشتبه في ارتباطهن بتنظيم الدولة الإسلامية محتجزات ويتعرضن للاستغلال الجنسي ولاعتداءات".

هذا المحتوى من

AFP

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