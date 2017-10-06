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الكرملين يندد بـ"ضغوط غير مسبوقة" على الإعلام الروسي في أمريكا

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مصراوي Masrawy

الكرملين يندد بـ"ضغوط غير مسبوقة" على الإعلام الروسي في أمريكا

04:57 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في الكرملين في

(أ ف ب):

ندد الكرملين الجمعة بـ"ضغوط غير مسبوقة" على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، متوعدا بالرد على أي محاولة عرقلة جديدة لأنشطتها، بعدما فرضت واشنطن عليها رفع تقارير دورية حول علاقتها بالدولة الروسية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في لقاء صحافي، أن قناة ار تي ( اليوم سابقا) ووكالة سبوتنيك اللتين يمولهما الكرملين تتعرضان لـ"ضغوط غير مسبوقة تعرقل بشكل كبير عملهما في عدد من الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة".

وتابع "بالطبع، في حال تواصل هذه المضايقات والانتهاكات لحق اعلامنا بممارسة عمله بلا عرقلة، فلا يمكننا استبعاد اتخاذ اجراءات رد استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل"، متحدثا عن "اضطهاد" تتعرض له آر تي وسبوتنيك.

في منتصف سبتمبر طلب وزير العدل الأمريكي من آر تي الخضوع لـ"قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" الذي يلزم كل شركة تمثل بلدا أو منظمة أجنبية توفير معلومات مفصلة دوريا بشأن علاقاتها مع الدولة او المنظمة إلى السلطات الاميركية.

وأشارت رئيسة تحرير آر تي مرغاريتا سيمونيان الخميس إلى "أثر سلبي هائل يكمن في استقالات جماعية واسعة. الناس خائفون الى درجة بات يصعب علينا العثور على مراسل مستقل في الولايات المتحدة"، على ما نقلت عنها وكالة "تاس" اثناء اجتماع عمل مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان الروسي).

تتهم واشنطن آر تي بأنها أداة دعاية للكرملين، وخصوصا بعد تقرير للاستخبارات الأمريكية في مطلع العام حول اتهام موسكو بالتدخل في الحملة الرئاسية الاميركية الاخيرة.

كما أنها على غرار سبوتنيك في صلب صدامات دبلوماسية بين روسيا والدول الغربية خصوصا بعد تدهور علاقاتها إثر أزمة أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية فيمارس 2014.

هذا المحتوى من

AFP

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