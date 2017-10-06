ماي تؤكد دعم حكومتها في مواجهة المُطالبات باستقالتها

(أ ف ب):

شددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، على "قيادتها الهادئة"، وأكّدت مجددا أن حكومتها تدعمها، وذلك ردا على مجموعة من ثلاثين نائبا لحزبها يطالبون باستقالتها.

وقالت رئيسة الحكومة التي أضعفتها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤتمر الأخير لحزب المحافظين، إن "ما تحتاج اليه البلاد هو قيادة هادئة وهذا بالضبط ما أقوم به، بدعم كامل من حكومتي".

وقبل ساعات، اكد النائب جرانت شابس وزير التنمية الدولية السابق وجود مجموعة من النواب المحافظين شكلت للمطالبة برحيل ماي.

وقال لإذاعة "بي بي سي-4" الجمعة: "أعتقد مثل عدد من زملائي الآخرين أنه حان الوقت للبحث في مسألة القيادة". واضاف "لم يعد من الممكن الاستمرار بهذا الشكل. حان الوقت لتنظيم انتخابات جديدة لقيادتنا او على الاقل اعداد برنامج زمني في هذا الاتجاه".

وأكّد جرانت شابس أنه يحظى بتأييد نحو ثلاثين نائبا. ووفق نظام الحزب، ينبغي ان يوافق 48 نائبا على الأقل لتقديم الطلب الى "اللجنة 1922" المسؤولة عن النظام الداخلي لحزب المحافظين.

وقلل النائب المحافظ تشارلز ووكر نائب رئيس "اللجنة 1922" من أهمية تصريحات شابس. وقال "جرانت يتمتع بمواهب كثيرة لكن الامر الوحيد الذي لا يملكه هو المؤيدين داخل الحزب. كل هذا سينتهي".

وسارعت وزيرة الداخلية امبير راد لنجدة ماي، مؤكدة في مقال نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" أنها "يجب أن تبقى في مكانها".