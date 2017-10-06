«هيونداي» تدعم «توسان» بتقنية خلايا الوقود

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دعمت شركة "هيونداي" الكورية سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "توسان"، بإصدار جديد يعمل بتقنية خلايا الوقود التي كانت قد كشفت عنها الشركة منذ عدة أشهر.

وحسب موقع "بي آر نيوز واير"، فإن الشركة الكورية العملاقة تناقش في الوقت الحالي كيفية تقديم سياراتها مدعمة بتقنية خلايا الوقود، والتي من شأنها أن تمثل الفصل الأخير من مسلسل القضاء على الإصدارات التي تعمل بالوقود المحروق.

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وتسعى العديد من الشركات، ومن بينها "هيونداي"، إلى اتباع نمط إنتاجي أكثر قدرة على العناية بالبيئة وتقليل معدلات تلويثها بشكل أمثل، ما أدى إلى ظهور عدد من تقنيات التشغيل، منها "خلايا الوقود".