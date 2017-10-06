«هيونداي» تقدم «سانتافي» بثوب مغاير

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تعكف شركة "هيونداي" الكورية، على تقديم نموذج اختباري جديد لسياراتها الرياضية متعددة الأغراض، يحمل سمات سيارتها الشهيرة "سانتافي" التي تنتمي لهذا الطراز بشكل رئيسي.

وحسب موقع "ماكسيم" فإن المفهوم الاختباري الجديد سيحمل إمكانات السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، التي تعمل بالكهرباء، وهو الأمر الذي يشير إلى عزم الشركة الكورية على المنافسة بقوة في هذا الطراز.

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وتسعى الشركة الكورية العملاقة إلى اتباع سياسة تسويقية أكثر شمولا لتنويع مصادر جذبها في الأسواق العالمية، ما يضمن الوفاء بمتطلباتها، خاصة في الطراز الرياضي متعدد الأغراض والكهربائي.