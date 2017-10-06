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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في رام الله

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مصراوي Masrawy

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في رام الله

04:41 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في رام الله

جندي اسرائيلي يصوب سلاحه خلال مواجهات مع فلسطينيين

(أ ف ب):

أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت، الجمعة، بين مجموعة من الشبان والجيش الاسرائيلي اثناء تنفيذ الجيش عملية مداهمة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن شابين أصيبا برصاص مطاطي ونقلا إلى المستشفى. ووصفت إصاباتهما بأنها خفيفة.

في حين أصيب عشرة آخرون بالغاز المسيل للدموع، واعتقل الجيش الإسرائيلي اثنين من راشقي الحجارة.

وذكر مصور وكالة فرانس برس أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت في ناقلات جند ورافقتها طائرة مروحية، حاصرت ظهرا ثلاثة منازل ثم اقتحمتها وقامت بتفتيشها، لكن لم يعرف سبب الاقتحام.

تخضع المنطقة التي اقتحمها الجيش حسب اتفاقية اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في العام 1993، للسيطرة الامنية الفلسطينية، غير ان اسرائيل اقتحمت هذه المناطق مرارا منذ العام 2000، ونفذت عمليات اعتقال واغتيالات، وسط احتجاجات فلسطينية متكررة.

هذا المحتوى من

AFP

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