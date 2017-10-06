توقيف شقيق أحد نواب الرئيس الإيراني

(أ ف ب):

أعلن نائب الرئيس الإيراني اسحق جهانجيري، الجمعة، توقيف شقيقه مهدي جهانجيري الذي يترأس عددا من المشاريع السياحية المهمة في ايران.

ويساهم مهدي جهانجيري في عدد من المشاريع الكبيرة في ايران بينها حديقة سياحية جديدة بالقرب من طهران. وقد شارك في توقيع اتفاق مهم في2015 مع الفندقين الفرنسيين "نوفوتيل" و"ايبيس".

وقال اسحق جهانجيري على حسابه على استجرام، "ليست لدي معلومات محددة عن سبب وملابسات توقيفه"، بدون أن يوضح تاريخ حدوث ذلك.

وأضاف "آمل ألا يكون توقيف أخي سياسيا وأن تُطبّق العدالة ومكافحة الفساد ودولة القانون بالطريقة نفسها على الجميع".

أعلن الموقع الالكتروني المحافظ "تابناك" توقيف مهدي جانجيري نائب مدير غرفة التجارة في طهران، ولديه مصالح في الصناعات المعدنية والمنجمية.

ويشغل أخوه اسحق جهانجيري منصب نائب الرئيس منذ 2013 وترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو وفاز فيها حسن روحاني بولاية ثانية.

وفي يوليو اوقف حسين فريدون شقيق حسن روحاني ومستشاره الخاص بسبب "جنح مالية". وأفرج عنه بعدما دفع كفالة بلغت 7,6 ملايين يورو.

ويتهم أنصار روحاني السلطة القضائية والمحافظين الذين يسيطرون على عدد من هيئات السلطة بالسعي الى إضعاف الرئيس.

وترفض السلطة القضائية من جهتها أي اتهام بانها تتحرك بدوافع سياسية.