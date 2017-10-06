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الاتحاد الأوروبي: منح نوبل للسلام لمنظمة "ايكان" يؤكد الحاجة لنزع السلاح

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي: منح نوبل للسلام لمنظمة "ايكان" يؤكد الحاجة لنزع السلاح

04:26 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

فيديريكا موجيريني

بروكسل - (د ب أ):
ذكرت المسؤولة السامية لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2017 ،للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية يشير إلى زيادة الحاجة إلى نزع السلاح عالميا.

قالت موجيريني: "منح جائزة نوبل للسلام اليوم للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية يجعل قضية نزع السلاح ومنع انتشاره هدفا للمجتمع الدولي بأكمله، والسبيل أمام ضمان طويل الأمد للسلم والأمن".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ملزم بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وقالت موجيريني: "في عالمنا المختلف والفوضوي، تشير لجنة نوبلللسلام مجددا إلى أحد أكبر التهديدات في زماننا، وإلى الحاجة إلى تعاون دولي لتحقيق السلم والأمن".

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