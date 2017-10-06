وزيرة الهجرة تزور مصابي القوات المسلحة بمستشفى المعادي وتشيد ببسالتهم

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قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بزيارة المصابين من أبناء القوات المسلحة أثناء أداء مهامهم وواجباتهم بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي في سيناء، ويخضعون حاليًا للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي .

ونقلت الوزيرة تهنئة المصريين بالخارج لقواتنا المسلحة فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وقدمت تحية إجلال واعتزاز وتقدير للأجيال الشابة من المقاتلين أبناء جيل أكتوبر وما يقدمونه من بطولات وتضحيات جديدة فى مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أننا نستمد منهم الطاقة الإيجابية والدافع على العمل وتحدى المخاطر والصعاب والإصرار على بلوغ الآمال .

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وأشادت "السفيرة مكرم" ببسالة القوات المسلحة وتمسكهم بالأمل والتفاؤل والرغبة فى العودة والأخذ بثأر الوطن، في إنكار فريد للذات، مؤكدة أن الأعمال البطولية التي استمعت إليها عن ظروف إصابتهم تمثل مصدر فخر لكل المصريين وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة وأبناؤها دفاعًا عن الوطن وصَوْن مقدساته.