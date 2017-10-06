السعيد: «شبرا - بنها» يختصر المسافات.. ويوفر المعاناة على 150 ألف سيارة

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تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط، صباح غد السبت، وزير النقل هشام عرفات، في تفقد مشروع محور "شبرا - بنها" الجديد.

وقالت السعيد، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن المحور الجديد أحد نتائج شبكة الطرق القومية، ويختصر مسافات كثيرة، ويوفر الكثير من الجهد والوقت، ويسهم في القضاء على معاناة 150 ألف سيارة يوميا على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي.

وأضافت أن عملية ربط مناطق الدولة ببعضها البعض بشبكة طرق حديثة وسريعة أحد أهم محفزات الاستثمار، وتنعش عديدا من الفرص الاقتصادية في الصناعة والزراعة وغيرها.

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ويتكون محور "شبرا - بنها" من 42 جسرا و22 نفقا، ويمتد بطول 42 كيلومترا، وهو أول طريق زراعى حر في مصر، ويسهم في تخفيف الضغط المروري عن الطريق الزراعي القديم.

ويربط الطريق الجديد بين دائري القاهرة الكبرى والدائري الإقليمي، ويرتبط بطريق "بنها - الزقازيق" الذي يتقاطع معه كوبري علوي.