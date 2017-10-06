عضوية «سحر الهواري» تتصدر مناقشات «تشريعية البرلمان» الأسبوع المقبل

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تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعا لحسم عدد من الملفات العالقة من دور الانعقاد الثانى، وأبرزها مصير النائبة سحر الهوارى، حيث تبحث اللجنة حيثيات الحكم الصادر ضدها بالسجن خمس سنوات فى القضية المعروفة بـ«بإشهار الإفلاس».

وأوضح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية، أن اللجنة ستقوم بتوزيع حيثيات الحكم على النواب لدراسته وإعداد رأى بشأنه، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعد تقريرا بقرارها بشأنه ليعرض على المجلس.

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واستأنف مجلس النواب جلساته الإثنين الماضي بعد انتهاء إجازته البرلمانية، التي بدأت في يوليو الماضي واستمرت لثلاثة أشهر، كما أجريت انتخابات اللجان النوعية للبرلمان الثلاثاء، في حين قرر رئيس مجلس النواب إعادة إجراء الانتخابات على منصب رئيس لجنة الطاقة، بالإضافة إلى منصب أمين السر بذات اللجنة، ومنصب الوكيلين بلجنة الدفاع والأمن القومي والشئون الإفريقية.