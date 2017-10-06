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زيارة إعلامية لأبطال القوات المسلحة المصابين برعاية الشئون المعنوية

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زيارة إعلامية لأبطال القوات المسلحة المصابين برعاية الشئون المعنوية زيارة إعلامية لأبطال القوات المسلحة المصابين برعاية الشئون المعنوية

التحرير

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نظمت إدارة الشئون المعنوية جولة لعدد من الإعلاميين والمحررين بالمؤسسات الصحفية المختلفة، لزيارة مجموعة من أبطال القوات المسلحة المصابين خلال العمليات التي تخوضها قوات إنفاذ القانون لاقتلاع جذور الإرهاب بسيناء، والذين يخضعون لتلقي الرعاية الطبية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ومستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، إن ذلك جاء تقديرًا للبطولات والتضحيات الممتدة لرجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن جيلا بعد جيل.

وأضاف أن الوفد هنأ رجال القوات المسلحة بالذكرى (44) لانتصار أكتوبر المجيد الذي عكس قوة وإرادة الشعب المصري وتلاحمه مع القوات المسلحة في مواجهة أصعب التحديات، معربين عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة في الدفاع عن أرض وشعبها.

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كما أكد الوفد أن الشعب المصري بكافة فئاته يقدر الدور البطولي الذي يقدمه رجال القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وحماية حدود مصر وتأمين الجبهة الداخلية بالتعاون مع رجال الشرطة الأوفياء.

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