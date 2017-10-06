"الصناعات الغذائية": لا نية لاستيراد الأرز الهندي.. و15 ألف طن بالمخازن

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء دكتور علاء الدين فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا نية لاستيراد الأرز الهندي خلال الفترة المقبلة، نظرًا للاعتماد الحالي على الإنتاج المحلي من الأرز البلدي، بالتزامن مع بدء توريد موسم الأرز.

وأضاف فهمي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن مخازن الشركة تحتوي حالياً على 15 ألف طن من الأرز الهندي تقريبًا، مشيرًا إلى أن تخفيض سعر الأرز الهندي لـ 5000 جنيه للطن خلال الفترة الماضية للشركات الراغبة في الشراء، ساعد على إقبال التجار على شراءه، بعد أن واجه عزوفًا من قِبل المواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضطرت العام الماضي لاستيراد الأرز الهندي، نظرًا لاختفاء الأرز البلدي من الأسواق وارتفاع سعره نتيجة امتناع المزارعين عن توريد المحصول إلى مضارب الحكومة بسبب تدني سعر التوريد، والذي اعتبره المزارعين يمثل خسارة لهم بعد زيادة تكاليف الزراعة عليهم.