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"الصناعات الغذائية": لا نية لاستيراد الأرز الهندي.. و15 ألف طن بالمخازن

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مصراوي Masrawy

"الصناعات الغذائية": لا نية لاستيراد الأرز الهندي.. و15 ألف طن بالمخازن

04:09 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

اللواء دكتور علاء الدين فهمي

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء دكتور علاء الدين فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، إنه لا نية لاستيراد الأرز الهندي خلال الفترة المقبلة، نظرًا للاعتماد الحالي على الإنتاج المحلي من الأرز البلدي، بالتزامن مع بدء توريد موسم الأرز.

وأضاف فهمي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن مخازن الشركة تحتوي حالياً على 15 ألف طن من الأرز الهندي تقريبًا، مشيرًا إلى أن تخفيض سعر الأرز الهندي لـ 5000 جنيه للطن خلال الفترة الماضية للشركات الراغبة في الشراء، ساعد على إقبال التجار على شراءه، بعد أن واجه عزوفًا من قِبل المواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضطرت العام الماضي لاستيراد الأرز الهندي، نظرًا لاختفاء الأرز البلدي من الأسواق وارتفاع سعره نتيجة امتناع المزارعين عن توريد المحصول إلى مضارب بسبب تدني سعر التوريد، والذي اعتبره المزارعين يمثل خسارة لهم بعد زيادة تكاليف الزراعة عليهم.

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مصراوي Masrawy

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