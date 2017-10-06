ضبط 180 ألف عبوة دوائية محظورة داخل صيدلية بالتجمع الخامس

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، كمية من الأدوية والعقاقير الطبية المستوردة والمهربة والمحظور تداولها، داخل صيدلية بمول شهير.

وردت معلومات للعميد محمد السداوي، رئيس مباحث الأحداث، تفيد أن مالكة صيدلية تدعى "ريم.م"، بمول شهير في منطقة التجمع الخامس، تقوم بتجميع كميات من الأدوية المهربة والمحظور تداولها والاحتفاظ بتلك الأدوية داخل مخزن كائن بذات العقار مُلحق للصيدلية "غير مرخص" وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، باستهداف الصيدلية والمخزن بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وأُلقي القبض على كل من "محمود.م"،31 سنة، صيدلي حُر؛ والمسئول عن الصيدلية والمخزن، و"رحاب.م" 38 سنة، صيدلانية حرة.

وعُثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وبحصرها تبين أنها تحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركيا بدون سند عبارة عن " سلسبت لزراعة الأعضاء ، يوثيروكس لعلاج الغدة، "سايتوتوك للإجهاض ، سنترم فيتامين، جلوكوفاج لعلاج السكر، بانادول اكتيافست مسكن للآلام، مونوماك لعلاج القلب، بريجناكير للحوامل، موف كريم لعلاج العظام، بانادول كولد أند فلو لعلاج نزلات البرد " بإجمالي 180 ألف عبوة دوائية.

بمواجهة المتهمان المضبوطان أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترفا بقيامهما بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الصيدلية عملهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.