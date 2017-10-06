طفل يقفز من الطابق الثالث بمجمع محاكم الأميرية للهروب من التحقيقات

كتب – فتحي سليمان:

ألقى طفل بنفسه من الطابق الثالث، بمبنى مجمع محاكم الأميرية مساء اليوم، الجمعة، في محاولة منه للهرب قبل عرضه على نيابة الأحداث، في قضية تسول.

وقال مصدر أمني إن الطفل "عامر.ا"، غافل، الحراسة المكلفة بنقله مع آخرين إلى مبنى مجمع المحاكم وقفز من شرفة الطابق الثالث بالمبنى قبل عرضه على فريق التحقيق.

وأوضح المصدر، أن الطفل تم نقله إلى مستشفى الأميرية الجديدة، في حالة حرجة.

وكانت الإدارة العامة لرعاية الأحداث، ألقت القبض على 5 من الأطفال الأحداث في قضية تسول وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.