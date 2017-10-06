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استعدادا لمباراة مصر والكونغو.. بروفة لقوات التأمين ببرج العرب "صور"

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مصراوي Masrawy

استعدادا لمباراة والكونغو.. بروفة لقوات التأمين ببرج العرب "صور"

04:18 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، بروفة لنشر قوات التأمين بالشوارع والطرق المؤدية لاستاد برج العرب الدولي، استعدادا لمباراة مصر والكونغو.

ويستضيف المصري نظيره الكونغولي، يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وراجع اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، خطة التأمين ونشر الكمائن والقوات على الطرق المؤدية إلى الاستاد، فضلا عن مراجعة إجراءات التفتيش على البوابات.

وشدد مدير أمن الإسكندرية، على أنه لن يتم السماح سوى لحاملي التذاكر بدخول الاستاد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتسهيل حركة قاطني المنطقة المحيطة للاستاد خلال المباراة.

حضر البروفة كل من اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا، واللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء السيد صابر، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 7 نقاط ثم غانا برصيد 5 نقاط وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.

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