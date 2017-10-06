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عروض جوية في سماء المنيا احتفالًا بنصر أكتوبر

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مصراوي Masrawy

عروض جوية في سماء المنيا احتفالًا بنصر أكتوبر

04:14 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

عروض جوية في سماء المنيا احتفالًا بنصر أكتوبر

المنيا ــ ريمون الراوي :

نظمت القوات الجوية عدة عروض جوية في سماء محافظة المنيا، اليوم الجمعة، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، ووقف المواطنون لمشاهد مهارات التحليق في الجو والتفاعل معها.

كما تزينت مداخل ومخارج المحافظة والأبنية الحكومية وديوان عام محافظة المنيا بأعلام ، فيما تواجد عدد قليل من الأسر أمام مبنى ديوان المحافظة بالمنيا لالتقاط الصور التذكارية.

وكان اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، افتتح أمس مدخل مدينة المنيا الشمالي والمصمم على الطراز الفرعوني والبالع تكلفته مليون و600 ألف جنيه، وكذلك ميدان السلام ومدخل مطاي شمال المنيا، بالإضافة إلى افتتاح كوبرى قرية صندفا ببنى مزار ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر.

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