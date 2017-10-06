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منظمة مكافحة الأسلحة النووية تدعو كوريا الشمالية وأمريكا لإنهاء الخلاف النووي

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مصراوي Masrawy

منظمة مكافحة الأسلحة النووية تدعو وأمريكا لإنهاء الخلاف النووي

04:22 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

منظمة مكافحة الأسلحة النووية تدعو كوريا الشمالية وأمريكا لإنهاء الخلاف النووي

جنيف - (د ب أ):
استغلت مديرة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، الأضواء المسلطة في الدعوة إلى اللجوء للدبلوماسية عوضا عن التهديدات في الأزمة الكورية الشمالية النووية.

وقالت بياتريس فين، المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية: "شبح اندلاع صراع نووي يلوح في الأفق مرة أخرى ".
وأضافت للصحفيين إن اتفاقية حظر الأسلحة النووية الدولية، التي ساعدت المنظمة في تمريرها في الأمم المتحدة العام الجاري، توضح لكوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى أن التهديدات النووية غير قانونية الآن.

وتابعت: "ينبغي على كوريا الشمالية والولايات المتحدة احترام هذا، وينبغي عليهما أيضا الإحجام عن مثل هذا السلوك"، مضيفة أن اتفاقية 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني تثبت فائدة المفاوضات.

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