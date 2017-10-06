اعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شرقي الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري، أمس الخميس، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، شرقي الجزائر، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وكانت مفارز للجيش، اعتقلت 4 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بولايات سكيكدة والشلف وباتنة، أمس الأول الأربعاء.

وأظهرت أرقام لوزارة الدفاع، اعتقال 126 شخصا بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في الجزائر، خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين.