اعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شرقي الجزائر
اعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شرقي الجزائر
04:21 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
الجيش الجزائري
الجزائر - (د ب أ):
اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري، أمس الخميس، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، شرقي الجزائر، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.
وكانت مفارز للجيش، اعتقلت 4 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بولايات سكيكدة والشلف وباتنة، أمس الأول الأربعاء.
وأظهرت أرقام لوزارة الدفاع، اعتقال 126 شخصا بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في الجزائر، خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة
-
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوبي الجزائر
-
بيان أمن الدولة السعودي: إحباط مخطط داعشي وانتحاري يفجر نفسه بالرياض
-
الجيش اللبناني يوقف 6870 شخصًا من جنسيات مختلفة الشهر الماضي
إعلان
إعلان