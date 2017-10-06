فرج عامر ينضم لحملة "علشان نبنيها"

كتب – محمود رمزى:

أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انضمامه لحملة "علشان نبنيها" والتي تهدف إلى عرض انجازات الرئيس على مدار فترته الرئاسية، ودعوته إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة.

ووصف "عامر"، فى بيان أصدره، اليوم، الحملة بـ" الشعبية" وتعبر عن شعور المواطن بإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه سيقوم بتنظيم مؤتمرات على مستوى الأندية والتجمعات الشبابية للتوقيع على استمارات الحملة فى لمسة وفاء من شباب مصر على انجازات الرئيس

ودعا فرج عامر، النواب والشخصيات العامة بالانضمام إلى هذه الحملة كي يمثلون قدوة ودافع لباقي المواطنين للانضمام إليها تعبيرا منهم على انجازات الرئيس السيسي، ودافعين له لاستكمال المسيرة.

وبدأت "علشان نبنيها"، بحملة إلكترونية نظمها رواد التواصل الاجتماعي عبر "الفيسبوك" لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة .

ووصل متابعوا إلى 127 ألف متابع بعد تدشينها بأيام قليلة، وتهدف إلى جمع توقيعات وملء استمارة لمؤيدي الرئيس لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2018.

ونشرت حملة "علشان نبنيها" استمارة جمع التوقيعات قالت فيها: "حملة طلب ترشيح السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى، لفترة رئاسية أخرى، علشان لازم نطهرها من الإرهاب، علشان نحافظ على ريادتنا علشان نكمل مشروعتنا علشان نعلم أولادنا علشان نقضى على الفساد".