6 نصائح للحصول على شعر صحي ولامع

كتبت - نرمين الجلاد:

يلعب الشعر دوراً أساسياً في الحفاظ على شباب المظهر، فحين يكون حيوياً ومصففاً، تبدو المرأة أصغر بعشر سنوات على الأقل، لذلك يقدم لكم موقع "العربية " نصائح لشعر صحي ومليء بالحيوية.

1-يفضل استخدام شامبو يحتوي على من مركبات لتغذية الشعر منها الأوميجا 3، والليكوبين، وبروتينات الأرز التي تساعد على استعادة القوة واللمعان المفقودين.

2-أهتمي بحماية شعرك عن طريق استعمال أمصال غنية بالبروتينات، والسيراميدات، والحمضيات التي تساعد على إصلاح الشعر من الداخل وتقلل تكسره.

3-جددي شعرك وحافظي على جماله من خلال أقنعة مرطبة تعتني بالمناطق المتضررة من الشعر،وتعيد إليها التوازن واللمعان والكثافة المطلوبة.

4-التصفيف المتكرر للشعر وكثرة استخدام السيشوار يعرضه للتعب والتلف، لذلك يفضل التنوع في اعتماد تسريحات الشعر التي لا تحتاج دائماً إلى أدوات التصفيف.

5-تنشيط الشعر من الجذور عبر تناول المكملات الغذائية التي تعيد الحيوية إلى خلايا الشعر والبصلات وإلى الألياف نفسها.

6-عند تصفيف الشعر، يجب الابتعاد عن الفراشي القاسية التي تؤذي الشعر، وتجنب أيضا مستحضرات التثبيت القوية، لأنها تجعل التسريحة مصطنعة، وتضر الشعر.