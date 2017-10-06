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6 نصائح للحصول على شعر صحي ولامع

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مصراوي Masrawy

6 نصائح للحصول على شعر صحي ولامع

04:00 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

6 نصائح للحصول على شعر صحي ولامع

6 اسرار لشعر صحي وجميل

كتبت - نرمين الجلاد: 

يلعب الشعر دوراً أساسياً في الحفاظ على شباب المظهر، فحين يكون حيوياً ومصففاً، تبدو المرأة أصغر بعشر سنوات على الأقل، لذلك يقدم لكم موقع "العربية " نصائح لشعر صحي ومليء بالحيوية.

1-يفضل استخدام شامبو يحتوي على من مركبات لتغذية الشعر منها الأوميجا 3، والليكوبين، وبروتينات الأرز التي تساعد على استعادة القوة واللمعان المفقودين.

2-أهتمي بحماية شعرك عن طريق استعمال أمصال غنية بالبروتينات، والسيراميدات، والحمضيات التي تساعد على إصلاح الشعر من الداخل وتقلل تكسره.

3-جددي شعرك وحافظي على جماله من خلال أقنعة مرطبة تعتني بالمناطق المتضررة من الشعر،وتعيد إليها التوازن واللمعان والكثافة المطلوبة.

4-التصفيف المتكرر للشعر وكثرة استخدام السيشوار يعرضه للتعب والتلف، لذلك يفضل التنوع في اعتماد تسريحات الشعر   التي لا تحتاج دائماً إلى أدوات التصفيف.

5-تنشيط الشعر من الجذور عبر تناول المكملات الغذائية التي تعيد الحيوية إلى خلايا الشعر والبصلات وإلى الألياف نفسها.

6-عند تصفيف الشعر، يجب الابتعاد عن الفراشي القاسية التي تؤذي الشعر، وتجنب أيضا مستحضرات التثبيت القوية، لأنها تجعل التسريحة مصطنعة، وتضر الشعر.

 

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مصراوي Masrawy

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