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«التحرير» تكشف تفاصيل المشادة الكلامية بين مرتضى منصور وهشام يكن

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«التحرير» تكشف تفاصيل المشادة الكلامية بين مرتضى منصور وهشام يكن «التحرير» تكشف تفاصيل المشادة الكلامية بين مرتضى منصور وهشام يكن

التحرير

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كتب: كريم قماح

علمت «التحرير» اليوم الجمعة، أن تفاصيل المشادة الكلامية  التي حدثت بين رئيس نادي ، وهشام يكن نجم القلعة البيضاء السابق، أثناء قيام الأول بجولة تفقدية في مقر النادي، أمس الخميس.

وحدثت المشادة حينما مر مرتضى منصور بجولة بالنادي ليجد هشام يكن ويسأله عن ترشحه لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة، ليجيب يكن: "أيوه هاترشح وهاخد 20 ألف صوت"، ليرد رئيس نادي الزمالك: "لو أخدت 20 ألف صوت ليك عندي 10 آلاف ويبقوا 30 ألف صوت".

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ثم اتجه هشام يكن ليسلم على بعض أعضاء الزمالك، ليقول له مرتضى: "وآدي كمان 5 أصوات"، ليرد يكن بصوت عال أمام جميع أعضاء ميت عقبة: "هو الكابتن يكن مايستحقش 20 ألف صوت".

يذكر أن هشام يكن قد قال في وقت سابق إنه قرر الترشح في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، على مقعد العضوية، دون الدخول في إحدى القوائم، حيث سيترشح مستقلاً، كما رفض الإعلان عن موقفه من المرشح الرئاسى في انتخابات الزمالك.

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التحرير

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