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الأهلي يكشف لـ«التحرير» حقيقة لحاق مروان محسن بموقعة النجم

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الأهلي يكشف لـ«التحرير» حقيقة لحاق مروان محسن بموقعة النجم الأهلي يكشف لـ«التحرير» حقيقة لحاق مروان محسن بموقعة النجم

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة لحاق مروان محسن، مهاجم الفريق، بلقاء النجم الساحلي، في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر لـ«التحرير»، صعوبة لحاق مروان محسن بلقاء النجم الساحلي، مشيرا إلى أنه ما زال يؤدي برنامجه التأهيلي للتخلص من جراحة الرباط الصليبي والعودة للملاعب من جديد.

وكشف المصدر سبب تأخر عودة مروان للملاعب، أن اللاعب لم يتأخر في العودة إلى الملاعب نهائيًا والطبيب الألماني الذي قام بإجراء الجراحة للاعب كان محددا 9 أشهر لعودة اللاعب. متابعًا أن هذه المدة تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، خاصة أن اللاعب خضع للعملية في نهاية شهر فبراير الماضي.

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كان مروان محسن قد تعرض لإصابة الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب في كأس الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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