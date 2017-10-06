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عاطل يغافل أحد المصلين ويسرق حقيبته بمسجد الاستقامة في الجيزة

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مصراوي Masrawy

عاطل يغافل أحد المصلين ويسرق حقيبته بمسجد الاستقامة في الجيزة

03:57 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

عاطل يغافل أحد المصلين ويسرق حقيبته بمسجد الاستقامة في الجيزة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

ضبطت أجهزة أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل استولى على حقيبة من داخل مسجد الاستقامة وفر بها هاربًا.

الواقعة تعود أحداثها إلى أنه حال قيام رائد شرطة بمرور الجيزة، بمتابعة الحالة المرورية، بميدان الجيزة، لاحظ حمل أحد الأشخاص حقيبة والفرار بها من داخل مسجد الاستقامة.

فطارد الضابط على الفور المتهم وتمكن من القبض عليه، وبتفتيشه ضُبط بحوزته حقيبة تحتوي على "لاب توب" ومبلغ مالي.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم اعترف بسرقتها من المسجد، وأنها خاصة بأحد المُصلين.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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