بالصور - إصابة طالب بحروق في كفر الشيخ.. سائق "توك توك" أشعل فيه النيران

كفر الشيخ - إسلام عمار:

على أرضية النجيلة الترتان، بالملعب الخماسي لمركز شباب قرية أبومنيسي، التابعة لمركز كفر الشيخ، أضرم بلطجي النيران في طالب ثانوي، ووقف أمامه ممسكًا زجاجة مولوتوف، في يده، قائلًا: "اللي هيقرب منه.. هاعمل فيه زيه"، في الوقت الذي لم يتوقف فيه الطالب الجريح عن الصراخ والعويل، طالبًا الإنقاذ.

"بصراحة المشهد كان فظيع.. زي ما بنشوفه في السينما من الألماني، وعبده موته، والأسطورة، بالفعل تحققت مشاهد الانتقام بإشعال النيران في الأشخاص أمام أعيننا في مركز شباب قرية أبو منيسي، وعلى أرضية الملعب الخضراء"، تلك كانت كلمات "محمد خالد عبدالعزيز"، طالب جامعي، ويقيم بقرية أبو منيسي، وأحد شهود العيان على هذه الواقعة.

وقال الطالب الجامعي، شاهد العيان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كنا جميعًا نمارس لعب الكرة، في مركز شباب قرية أبو منيسي، فوجئنا بشخص يدعى "زياد. ر. ا" 17 عامًا، سائق "توك توك"، ومعه أسلحة بيضاء، ودخل أرض الملعب الخماسي، وكان ممسكًا بيده أيضًا زجاجة بها مواد بترولية "بنزين" المعروفة بزجاجة المولوتوف".

وأضاف:"عقب دخوله أرض الملعب، أشعل االنيران فى البنزين، من خلال خروجه من ثقب عنقها، موجهًا النيران ناحية، أحد الشباب، يدعى "عادل زكى بسطويسى"، 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوى الزراعى، ليضرم فيه النيران بملابسه، وكان يحتمى هذا البلطجى بالأسلحة البيضاء وزجاجة المولوتوف التى كانت معه".

وتابع لـ"مصراوي"، قائلاً: "كان هذا الطالب يستغيث، والنيران تشتعل فيه، وتأكل ملابسه، والبلطجي يقف مهددًا الأهالي والشباب، بالتعدي بالضرب عليهم، كما هدد باضرامه النيران في أي شخص يقترب منه، محاولًا إنقاذه، فقمت بالأتصال بشرطة النجدة، ومع توافد وتجمع الأهالي فر البلطجي هاربًا، وجرى نقل الطالب لمستشفى كفر الشيخ العام، والسبب في ذلك وجود خلافات بينهما".

وأكد لـ"مصراوي"، أن تشكيلات أمنية، انتقلت إلى مدينة سيدي غازي، برفقة ضباط من مركز شرطة كفر الشيخ، وإدارة البحث الجنائي، وظلت بتلك المدينة حوالي 5 أيام، لإلقاء القبض على هذا البلطجي، بعد وجود حالة احتقان، لدى أهالي قرية أبو منيسي، ورغبة منهم في الانتقام، من هذا البلطجي.

وفي السياق ذاته، شُكل فريق بحث جنائي ترأسه العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وضم الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونه الرائد محمد سمير، والمقدم محمد هاشم، رئيس مباحث الأموال العامة، وتوجهت إلى مدينة سيدي غازي، وأسفرت الجهود عن القاء القبض على الجاني.

وكشفت أقوال مدير مركز شباب قرية أبومنيسى، ويدعى "عبد الله محمد إبراهيم مرسي" 53 عامًا، من خلال التحقيقات، بتلك القضية والتي حملت رقم 23973 لسنة 2017 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، عن حدوث عدة تلفيات، بأرضية الملعب المصنوعة من النجيل الترتان، نتيجة اضرام النيران في الطالب الثانوي المجني عليه، مؤكدًا صحة ما جاء بأقوال شهود العيان عن تلك الواقعة.