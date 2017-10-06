نائب محافظ القاهرة: غدًا بدء هدم منازل "مثلث ماسبيرو" بعد إخلائها

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة استطاعت الفترة الماضية حل مشكله أهالي "مثلث ماسبيرو"، التي استمرت على مدار سنوات طويلة بدون حل.

وأوضح أيمن في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن 1000 من الأهالي المستحقين بمثلث ماسبيرو صرفوا تعويضات فيما تبقت 3400 أسرة، تمهيدًا لإزالة العقارات غدًا، حيث من المتوقع الانتهاء من هدم المنطقة بالكامل نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، في تصريحات لمصراوي أمس، إن الوزارة حصلت على موافقة 20% من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو بإخلاء منازلهم بناءا عن رغباتهم، لافتا إلى عدم تنفيذ أي نوع من أنواع التهجير القسري لأهالي المنطقة.

وأكد درويش، أن كل الأسر تم الاتفاق معهم على عملية الإخلاء، مشيرًا إلى أن الوزارة لبت 70% من رغبات أسر المنطقة والباقي ينتهي خلال 3 أشهر.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن الوزارة أنهت رغبات 550 أسرة بواقع 20% من الرغبات التي تلقتها الوزارة، موضحاً أن الرغبات تضمنت: "التعويضات المالية، والعودة بعد التطوير، والانتقال إلى حي الأسمرات بمنطقة المقطم".

ولفت درويش، إلى أن تكلفة تطوير مثلث ماسبيرو تتراوح بين 3 أو 4 مليارات جنيه منها 600 مليون جنيه تعويضات للأهالي.