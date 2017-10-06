رئيس شرطة كتالونيا يواجه اتهامات بالتحريض لعدم إيقاف المتظاهرين

مدريد - (د ب أ):

تلقى رئيس الشرطة الإقليمية في كتالونيا استدعاء من أحد قضاة مدريد، في إطار تحقيق في أعمال العنف السابقة على استفتاء الاستقلال، الذي أجري الشهر الجاري، بحسب بيان صحفي اصدرته احدى المحاكم .

ويواجه جوسيب لويس ترابيرو اتهاما بدعم أنشطة تحريضية، سيما في 20 و 21 من سبتمبر الماضي عندما تدخل المتظاهرون الموالون للاستقلال في عمل قوات الأمن.

بذل أفراد من قوة الشرطة الوطنية (جيارديا سيفيل) مجهودا قبل عشرة أيام من استفتاء الأول من أكتوبر لمصادرة أوراق الاقتراع واعتقال السياسيين الموالين للاستقلال. واعترض المئات من المتظاهرين طريقهم لدى محاولتهم الخروج من مبنى خلال العملية.

وبحسب الاتهامات، افترض المتظاهرون أن أفراد قوة الشرطة الكتالونية التي يديرها ترابيرو لن ينفذوا الأمر.

وأفادت وسائل الإعلام بأن ترابيرو مثل أمام المحكمة، اليوم الجمعة، بكامل زيه الرسمي. ويمكن أن يواجه السجن ما بين 10 و15 عاما.

وشهد الاستفتاء دعم أغلبية للانفصال عن إسبانيا، ولكن لم يشارك في الاستفتاء سوى 42 بالمئة من الـ3ر5 مليون ناخب المؤهلين.

وتريد حكومة كتالونيا إعلان النتائج –وخطط الاستقلال المحتملة- يوم الاثنين، ولكن المحكمة العليا الإسبانية قضت أمس الخميس بحظر عقد الاجتماع .