بالصور.. الجمارك تحبط تهريب 2.6 مليون جنيه إلى جدة بمطار برج العرب
بالصور.. الجمارك تحبط تهريب 2.6 مليون جنيه إلى جدة بمطار برج العرب
03:31 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
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الإسكندرية – محمد عامر:
نجحت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في إحباط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري تقدر بـ 2 مليون و602 ألف جنيه إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بالمخالفة لقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي ومكافحة غسيل الأموال والجمارك.
والبداية، عندما اشتبه رجال الجمارك فى الراكب"أ. ب. أ" مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة.
وتبين من خلال تفتيش حقائب الراكب تحت إشراف عصام حسنين، مدير جمرك مطار برج العرب، وجود مبلغ مليون و252 ألف جنيه مخبأة بين طيات ملابسه ويعلوها جسم معتم لتضليل جهاز الفحص بالأشعة.
وتمكن رجال الجمارك من إحباط محاولة ثانية بعد ضبط مبلغ مليون و350 ألف جنيه أخفاها راكب آخر يدعى "ف.ع.ح" مصري الجنسية بين طيات ملابسه أثناء محاولته السفر على متن نفس الرحلة المتجهة إلى جدة.
وأمر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، بتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 40 و41 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
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