أعضاء بـ«الوفد» يرفضون استقالة المتحدث باسم الحزب

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أعلن عدد من أعضاء حزب الوفد رفضهم للاستقالة التي تقدم بها المتحدث الرسمي باسم الحزب، وعضو مجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد، مطالبين النائب بالتراجع عن استقالته، وكذلك السيد البدوي رئيس الحزب بعدم قبول الاستقالة.

وأعلن النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، استقالته من منصبه، الأربعاء الماضي، مؤكدًا أنه شرف بالتعبير عن رأي الحزب في العديد من الموضوعات والأحداث الهامة طوال العامين الماضيين، قائلًا في استقالته: «سأترك مهام المتحدث الرسمي باسم الوفد، مستأذنا رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي في اختيار بديل لاستكمال هذه المهمة».

وأصدرت اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة بيانا اليوم معلنة رفضها الاستقالة، مطالبة رئيس حزب الوفد بعدم قبول الاستقالة، وداعية في الوقت ذاته المتحدث باسم الحزب بالتراجع عن استقالته لاستكمال مهمته.

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وقالت اللجنة في بيانها: «بما أننا شركاء فى القرار وترسيخا لمبدأ الديمقراطية الذي اتخذناه كمنهج لعمل اللجنة طوال الفترة الماضية، فإننا نطالبه بالنزول إلى رغبة اللجنة، والتراجع عن الاستقالة المقدمة».