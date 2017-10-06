«خارجية النواب»: تنازل مرشح العراق يعزز موقف «مشيرة خطاب» باليونسكو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن كامل دعمها وتأييدها للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر فى انتخابات اليونسكو المقرر إجراؤها فى التاسع من أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أن الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن تعزز موقف مرشحة مصر فى الانتخابات، خاصة بعد إعلان مرشح العراق الدكتور صالح الحسناوى تنازله لصالح مرشحة مصر، وهو ما تثمنه اللجنة.

ولفتت اللجنة إلى أن استقالة مرشح العراق تعكس مدى التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين مصر والعراق في المحافل العربية والدولية.

وأكدت اللجنة أن أعضاءها لم يدخروا جهدا فى دعم اسم السفيرة مشيرة خطاب فى مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، حيث تم طرح ملف دعمها فى كل الزيارات الخارجية لوفود البرلمان، معتبرة أن القيادة السياسية المصرية قد نجحت فى إدارة ملف ترشح مشيرة خطاب فى انتخابات اليونسكو، بشكل جعلها من أقوى المرشحين للمنافسة على المنصب بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حرص على دعم اسمها فى مختلف المحافل الدولية، ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمؤسسات المختلفة التى لعبت دورًا هامًا فى هذا الملف.

شاهد أيضا

وأوضحت اللجنة أن الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب، والمجهود الذى بذل فيها خاصة على مستوى وزارة الخارجية وتحركات الوزير سامح شكرى، وكذلك تحركات السفير محمد العرابى، مدير الحملة فى مختلف الدول العربية والإفريقية، للتأكيد على توحيد الموقف العربى والإفريقى فى دعم مصر فى هذه الانتخابات، يجعلنا نتحرك بخطوات ثابتة للوصول إلى المنصب.

وتابع: «وترى اللجنة بأن نجاح السفيرة مشيرة خطاب فى هذه الانتخابات يمثل أهمية كبرى، لأنه سيعكس بشكل واضح قوة ووحدة الصوت العربى والإفريقى، خاصة مع إعلان الاتحاد الإفريقى التزامه بأن السفيرة مشيرة خطاب هى مرشحة القارة الرسمية».