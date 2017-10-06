في الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر.. ننشر نص البيانات العشرة الأولى للعبور

التحرير

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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، فى يومى 6 و7 أكتوبر 1973، عشرة بيانات عن حرب أكتوبر المجيدة التى خاضتها القوات المسلحة المصرية ضد العدو الصهيوني، حتى تحقق نصر أكتوبر، وهى الحرب التى استعادت من خلالها مصر الكرامة والعزة العربية وأثبتت العسكرية المصرية أنها قادرة على هزيمة إسرائيل واسترداد الأراضى المصرية التى احتلها العدو في عام 1967.

وتستعرض "التحرير" فى هذا التقرير البيانات المتتالية التى أصدرتها القيادة العامة للقوات المسلحة:

البيان رقم (1) بصوت حلمي البلك

التاريخ: 6/ 10/ 1973

الساعة: 2.15

هنا القاهرة

جاءنا الآن البيان التالي الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(بسم الله الرحمن الرحيم..

قام العدو فى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة بخليج السويس بواسطة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي للخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة).

البيان رقم (2) بصوت يحيى عبد العليم

الساعة: 2.35 بعد ظهر 6 أكتوبر 1973

جاءنا الآن البيان الثاني الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقذف قواعد للعدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة).

البيان رقم (3) بصوت حلمي البلك

الساعة: 3 بعد ظهر 6 أكتوبر 1973

هنا القاهرة

جاءنا الآن البيان الثالث الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(إلحاقا للبيان رقم (2) نفذت قواتنا الجوية مهامها بنجاح وأصابت مواقع العدو بإصابات مباشرة وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة).

البيان رقم (4) بصوت يحيى عبد العليم

الساعة: 3.30 بعد ظهر 6 أكتوبر 1973

هنا القاهرة

جاءنا الآن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(حاولت قوات معادية الاستيلاء على جزء من أراضينا غرب القناة، وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط القوية المعادية، ثم قامت بعض من قواتنا باقتحام قناة السويس مطاردة للعدو إلى الضفة الشرقية في بعض مناطقها، ولا زال الاشتباك مستمرا على الضفة الشرقية لقناة السويس).

البيان رقم (5) بصوت حلمي البلك

الساعة: 4.6 بعد ظهر 6 أكتوبر 1973

جاءنا الآن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة).. هنا القاهرة.

البيان رقم (6) بصوت يحيى عبد العليم

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الساعة الخامسة بعد ظهر يوم 6 أكتوبر 1973

جاءنا الآن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة السويس قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة فتصدت لها مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة، وقد أسفرت المعارك عن تدمير إحدى عشرة طائرة للعدو، وقد فقدت قواتنا عشر طائرات في هذه المعارك).

البيان رقم (7) بصوت صبري سلامة

الساعة السابعة يوم 6 أكتوبر 1973

جاءنا الآن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف المهمة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وإصابتها إصابات مباشرة).

البيان رقم (8)

بعد منتصف ليل 6 أكتوبر 1973

جاءنا الآن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجمات مضادة بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس ومن اتجاهات مختلفة، وقد تمكنت قواتنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، ولا زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية للقناة).

البيان رقم (9)

جاءنا الآن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

(في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم 10 رمضان سنة 1393هجرية الموافق 6 أكتوبر 1973 قام العدو الإسرائيلي بهجوم جوي غادر على كل من مصر وسوريا، ونجحت قواتنا في صد هذا الهجوم ببعض الخسائر في الأفراد، وبعد أن اتضحت نية العدو قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرد بقوة على هذه الاعتداءات المتكررة، فقامت قواتنا بشن هجوم شامل على طول جبهة القتال، واقتحمت قناة السويس تحت ستر قذف الطائرات والمدفعية وبمساندة القوات البحرية والدفاع الجوي، ونجحت قواتنا المسلحة في عبور القناة والاستيلاء على معظم الشاطئ الشرقي وواصلت قتالها لتدعيم مراكزها شرق القناة.

وفي ليلة 6/ 7 استمر قتال قواتنا مع العدو ودارت معارك عنيفة قام العدو خلالها بهجمات مضادة، محاولاً استعادة الموقف ولكنه فشل، وتمكنت قواتنا من صد هجمات العدو مع تكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

كما قامت قواتنا البحرية بتدمير خمس قطع بحرية للعدو في البحر الأبيض المتوسط، وقامت بقصف بعض المناطق المعادية بالشاطئ الشرقي لخليج السويس. ونتيجة لهذه المعارك وصلت نتائج القتال منذ بدئه إلى الآتي:

خسائر العدو: إسقاط 27 طائرة للعدو وتدمير 60 دبابة، وتدمير 15 موقعا حصينا شرقي القناة وعدد من الأسرى جار حصره، علاوة على تكبيده خسائر جسيمة في الأرواح.

بينما كانت خسائر قواتنا: 15 طائرة مقاتلة وبعض الطائرات الهليكوبتر كما تكبدت قواتنا بعض الخسائر في الأفراد.

ما زالت قواتنا تتدفق عبر القناة وتواصل تقدمها شرقاً والاشتباكات الأرضية والجوية مستمرة).

البيان رقم (10)

جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 10

(ما زالت قواتنا المسلحة مستمرة في تدفقها وقتالها في سيناء، مكبدة العدو خسائر كبيرة. وقد قامت القوات الجوية للعدو صباح اليوم، بقصف جوي بتشكيلات كبيرة على بعض الفترات، واشتبكت معها مقاتلاتنا ووسائل دفاعنا الجوي، وتم تدمير وإسقاط خمس طائرات للعدو، ولم تحقق غارات العدو الجوية أهدافها).