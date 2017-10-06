هبوط اضطراري لمروحية روسية في سوريا

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، أن مروحية روسية من طراز "مي-28" هبطت اضطراريا في سوريا بسبب عطل، ولم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى.

وجاء في البيان"في السادس من أكتوبر، في محافظة حماة، نفذت مروحية "مي-28" بطاقم من المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع هبوطا اضطراريا بسبب عطل فني، ولم يصب طاقم المروحية بأذى، وبحسب تقرير الطاقم وبعد فحص المروحية، تبين عدم تعرضها لقذائف نارية،بحسب وكالة سبوتنيك.

كانت مصادر بالمعارضة السورية قد اعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، سقوط مروحية تابعة للقوات الروسية في ريف حماة وسط سوريا.

وذكرت المصادر لوكالة الانباء الألمانية، أن "طائرة مروحية تابعة للقوات الروسية سقطت في منطقة وادي العذيب، الذي لا زال تحت سيطرة تنظيم داعش".

وأكدت المصادر أن "الطائرة سقطت بنيران المضادات الأرضية التابعة لتنظيم داعش، خلال تحليقها فوق منطقة وادي العذيب في ريف حماة الشرقي، ولم يعرف مصير طاقم الطائرة ".

وكان جيش العزة التابع للجيش السوري الحر أعلن انه أسقط طائرة مروحية روسية منتصف الشهر الماضي في ريف حماة وسط سوريا.

يشار إلى أن مسلحي المعارضة وتنظيم داعش أسقطوا عددا من الطائرات المروحية الروسية.