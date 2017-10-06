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فيتنام تقيل عمدة مدينة بسبب اتهامات بالفساد

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مصراوي Masrawy

فيتنام تقيل عمدة مدينة بسبب اتهامات بالفساد

03:16 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

فيتنام تقيل عمدة مدينة بسبب اتهامات بالفساد

فيتنام

هانوي - (د ب أ):
أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، اليوم الجمعة، أنه تم إقالة عمدة ثالث أكبر مدينة في البلاد، والتي تستضيف اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" الشهر المقبل بسبب اتهامات بالفساد.

وجاء في بيان إنه تم إقالة نجوين شوان آن، زعيم الحزب بمدينة دا نانج والعمدة الفعلي للمدينة،من منصبه.

وتم إقالته أيضا من اللجنة المركزية التي تمثل النخبة بالحزب وهي أعلى هيئة سياسية في البلاد.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة دا نانج، قمة أبيك في نوفمبر المقبل، التي ستضم زعماء من مختلف الدول المطلة على المحيط الهادي .

والرئيس الامريكي، دونالد من بين الضيوف المتوقعين.

وجاء في البيان أن آن "يتحمل المسؤولية الرئيسية" عن العديد من الانتهاكات، التي كانت لجنة التحقيقات المركزية تحقق فيها، بما فيها قبول منزلين وسيارتين كهدايا من شركات خاصة.

وأضاف البيان "تلك الانتهاكات خطيرة، مما يؤثر سلبا على هيبة الحزب وهو نفسه".

ويواجه آن أيضا اتهاما بأنه زعم أنه حصل على ماجستير في إدارة الاعمال من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في عام 2006، على الرغم من أن الجامعة لم تكن معتمدة بعد في ذلك الوقت.

يذكر أن السلطات الفيتنامية بدأت تحقيقات واسعة النطاق بشأن فساد هذا العام، استهدف أفراد رفيعي المستوى.

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مصراوي Masrawy

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