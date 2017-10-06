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الكهرباء: 7400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

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مصراوي Masrawy

الكهرباء: 7400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

03:22 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الكهرباء: 7400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

القاهرة- أ ش أ:

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الجمعة قدرها 7400 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 24 ألفا و 800 ميجاوات مقابل 25 ألفا و 600 ميجاوات أمس الخميس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و 500 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و 30 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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مصراوي Masrawy

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