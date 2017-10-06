وفد إعلامي يزور مصابي العمليات الأمنية بالمعادي العسكري​

​تعرف على دور قوات "المظلات" في حرب أكتوبر -صور تنشر لأول مرة

كتب- مصطفى المنشاوي:

نظمت إدارة الشئون المعنوية، جولة لعدد من الإعلاميين والمحررين بالمؤسسات الصحفية المختلفة لزيارة مجموعة من أبطال القوات المسلحة المصابين خلال العمليات التى تخوضها قوات إنفاذ القانون لاقتلاع جذور الإرهاب بسيناء، والذين يخضعون لتلقى الرعاية الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ومستشفي القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وهنأ الوفد رجال القوات المسلحة بالذكري 44 لانتصار أكتوبر المجيد الذي عكس قوة وارادة الشعب المصري وتلاحمة مع القوات المسلحة في مواجهة أصعب التحديات، معربين عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة فى الدفاع عن أرض مصر وشعبها.

وأكد الوفد أن الشعب المصرى بكافة فئاته يقدر الدور البطولى الذى يقدمه رجال القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب وحماية حدود مصر وتأمين الجبهة الداخلية بالتعاون مع رجال الشرطة الأوفياء.