أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وفد إعلامي يزور مصابي العمليات الأمنية بالمعادي العسكري​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفد إعلامي يزور مصابي العمليات الأمنية بالمعادي العسكري​

03:20 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    6d5da331d2.jpg

  • عرض 5 صورة

    08941903c8.jpg

  • عرض 5 صورة

    354705e743.jpg

  • عرض 5 صورة

    e462e0ccc9.jpg

  • عرض 5 صورة

    265c0d91c0.jpg

إعادة الألبوم

​تعرف على دور قوات

الألبوم التالى

​تعرف على دور قوات "المظلات" في حرب أكتوبر -صور تنشر لأول مرة

كتب- مصطفى المنشاوي:

نظمت إدارة الشئون المعنوية، جولة لعدد من الإعلاميين والمحررين بالمؤسسات الصحفية المختلفة لزيارة مجموعة من أبطال القوات المسلحة المصابين خلال العمليات التى تخوضها قوات إنفاذ القانون لاقتلاع جذور الإرهاب بسيناء، والذين يخضعون لتلقى الرعاية الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ومستشفي القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وهنأ الوفد رجال القوات المسلحة بالذكري 44 لانتصار أكتوبر المجيد الذي عكس قوة وارادة الشعب المصري وتلاحمة مع القوات المسلحة في مواجهة أصعب التحديات، معربين عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة فى الدفاع عن أرض وشعبها.

وأكد الوفد أن الشعب المصرى بكافة فئاته يقدر الدور البطولى الذى يقدمه رجال القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب وحماية حدود مصر وتأمين الجبهة الداخلية بالتعاون مع رجال الشرطة الأوفياء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اللواء جمال كحيلة: عرفنا "ساعة الصفر" قبل عبور القناة بدقائق

    أخبار

  • ​وزيرة الهجرة تزور مصابي القوات المسلحة في العمليات الإرهابية

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر

    أخبار

  • تعرّف على أبرز قادة حرب أكتوبر -"إنفوجرافيك"

    أخبار

إعلان

832dc52465.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة