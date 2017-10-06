​وزيرة الهجرة تزور مصابي القوات المسلحة في العمليات الإرهابية

كتب- مصطفى المنشاوي:

زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجمعة، مُصابي العمليات من أبناء القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أداء مهامهم وواجباتهم بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي في سيناء، الذين يخضعون للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

ونقلت الوزيرة تهنئة المصريين بالخارج لقواتنا المسلحة في ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، وقدمت تحية إجلال واعتزاز وتقدير للأجيال الشابة من المقاتلين أبناء جيل أكتوبر وما يقدمونه من بطولات وتضحيات جديدة في مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أننا نستمد منهم الطاقة الإيجابية والدافع على العمل وتحدي المخاطر والصعاب والاصرار على بلوغ الآمال.

وأشادت بأنهم رغم إصابتهم يملؤهم الأمل والتفاؤل والرغبة فى العودة والأخذ بثأر الوطن، فى إنكار فريد للذات، مؤكدة أن الأعمال البطولية التى استمعت إليها عن ظروف إصابتهم تمثل مصدر فخر لكل المصريين وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة وأبناؤها دفاعًا عن الوطن وصَوْن مقدساته.