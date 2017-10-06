7 علامات إذا توافرك بينك وبين شريكك.. تعكس سعادة زواجك
7 علامات إذا توافرك بينك وبين شريكك.. تعكس سعادة زواجك
03:12 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
7 علامات إذا توافرك بينك وبين شريكك.. تعكس سعادة ز
كتب- أحمد عصام روّاي:
قدمت دراسات علمي النفس والاجتماع 7 علامات تدل على سعادة العلاقة العاطفية واستمرارها بعد الزواج، إذا توافرت به.
ونُشرت نتائج تلك الأبحاث على موقع "Huffington Post UK".
وتلك العلامات هي:
1- خوضك علاقات عاطفية سابقة مستقرة لمدة طويلة، إذ تساعدك على تفهم عقلية الجنس الآخر، وتعكس نضجك والتزامك بالعلاقة.
2- تعرفكما عن طريق الإنترنت، وكثرة استخدام المحادثات الإليكترونية في أول العلاقة، فتعطي لكلاكما أريحية في الحديث مما يعمّق معرفتكما بالآخر وطبائعه.
3- عدم نشر صوركم على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، فالتركيز على الاستمتاع باللحظة أكثر أهمية من توثيقها والمباهاة بها أمام الأصدقاء والمتابعين.
4- تستمتعان برؤية الأفلام معًا، ولديكما ذوق فني متقارب في اختيار الموسيقى والأفلام والمسلسلات.
5- تحرص دائمًا على التدقيق في مظهر شريكك ومجاملته بالكلمات الرقيقة التي ستزيد ثقته بنفسه وتعكس تقديرك له.
6- ممارسة الجنس مرة أسبوعيًا.
7- التأخر في الإنجاب، مما سيعطيكما فرصة الاستمتاع برفقة الآخر بعيدًا عن التوتر الناتج عن المسئوليات المتعلقة بالأطفال، كما أنه يعكس رضا الطرفين بالعلاقة واكتفاء كلاهما بالآخر.
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