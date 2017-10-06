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7 علامات إذا توافرك بينك وبين شريكك.. تعكس سعادة زواجك

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مصراوي Masrawy

7 علامات إذا توافرك بينك وبين شريكك.. تعكس سعادة زواجك

03:12 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

7 علامات إذا توافرك بينك وبين شريكك.. تعكس سعادة زواجك

7 علامات إذا توافرك بينك وبين شريكك.. تعكس سعادة ز

كتب- أحمد عصام روّاي:

قدمت دراسات علمي النفس والاجتماع 7 علامات تدل على سعادة العلاقة العاطفية واستمرارها بعد الزواج، إذا توافرت به.

ونُشرت نتائج تلك الأبحاث على موقع "Huffington Post UK".

وتلك العلامات هي:

1-  خوضك علاقات عاطفية سابقة مستقرة لمدة طويلة، إذ تساعدك على تفهم عقلية الجنس الآخر، وتعكس نضجك والتزامك بالعلاقة.

2-  تعرفكما عن طريق الإنترنت، وكثرة استخدام المحادثات الإليكترونية في أول العلاقة، فتعطي لكلاكما أريحية في الحديث مما يعمّق معرفتكما بالآخر وطبائعه.

3-  عدم نشر صوركم على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، فالتركيز على الاستمتاع باللحظة أكثر أهمية من توثيقها والمباهاة بها أمام الأصدقاء والمتابعين.

4-  تستمتعان برؤية الأفلام معًا، ولديكما ذوق فني متقارب في اختيار الموسيقى والأفلام والمسلسلات.

5-  تحرص دائمًا على التدقيق في مظهر شريكك ومجاملته بالكلمات الرقيقة التي ستزيد ثقته بنفسه وتعكس تقديرك له.

6-  ممارسة الجنس مرة أسبوعيًا.

7-  التأخر في الإنجاب، مما سيعطيكما فرصة الاستمتاع برفقة الآخر بعيدًا عن التوتر الناتج عن المسئوليات المتعلقة بالأطفال، كما أنه يعكس رضا الطرفين بالعلاقة واكتفاء كلاهما بالآخر.

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