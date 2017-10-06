أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة وسرقت موظف بمصر الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة وسرقت موظف بمصر الجديدة

03:10 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

ضبط عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة وسرقت موظف بمصر الجديدة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث الجديدة، اليوم الجمعة، القبض على عصابة مكونة من 3 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة، استوقفوا موظف بنك أبو ظبي الإسلامي واستولوا على أمواله أمام مستشفى القاهرة التخصصي.

التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة أمنية يقودها المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، من أمام مستشفى القاهرة التخصصي تنامي إلي سمعه صوت استغاثة، وعندما ذهب لاستكشاف الأمر عثر على 3 أشخاص استوقفوا موظف بنك يدعى أمير خلف، 32 سنة، موظف ببنك أبو ظبي الإسلامي، واستولوا منه على مبلغ 10 آلاف جنيه، عقب إيهامه بأنهم ضباط شرطه.

وبالفحص تبين أن المتهمين هم كل من : "محمد.م"، 26 سنة، عاطل، و"علاء.م"، 30 سنة، عاطل، وبحوزته يحمل كارنيه وظيفة رئيس قسم الحراسات الخاصة وتأمين الشخصيات الهامة، وبحوزته طبنجة صوت، و"هشام.ف"، بحوزته كارنيه مزيف منسوب صدوره لقطاع مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

بمواجهة المتهمين أمام العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عاطل يقتل ابنة محامي بالسلام حرقًا بالنار.. والتحريات: "دوافع المتهم

    أخبار

  • القبض على شاب بحوزته 55 تذكرة "استروكس" بالمطرية

    أخبار

  • "موبايل" يتسبب في اختطاف عامل بمقهى في أكتوبر

    أخبار

  • 29 أكتوبر.. الحكم على17 متهمًا بممارسة الشذوذ في رمسيس

    أخبار

إعلان

65529c3b88.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة