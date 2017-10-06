ضبط عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة وسرقت موظف بمصر الجديدة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث مصر الجديدة، اليوم الجمعة، القبض على عصابة مكونة من 3 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة، استوقفوا موظف بنك أبو ظبي الإسلامي واستولوا على أمواله أمام مستشفى القاهرة التخصصي.

التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة أمنية يقودها المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، من أمام مستشفى القاهرة التخصصي تنامي إلي سمعه صوت استغاثة، وعندما ذهب لاستكشاف الأمر عثر على 3 أشخاص استوقفوا موظف بنك يدعى أمير خلف، 32 سنة، موظف ببنك أبو ظبي الإسلامي، واستولوا منه على مبلغ 10 آلاف جنيه، عقب إيهامه بأنهم ضباط شرطه.

وبالفحص تبين أن المتهمين هم كل من : "محمد.م"، 26 سنة، عاطل، و"علاء.م"، 30 سنة، عاطل، وبحوزته يحمل كارنيه وظيفة رئيس قسم الحراسات الخاصة وتأمين الشخصيات الهامة، وبحوزته طبنجة صوت، و"هشام.ف"، بحوزته كارنيه مزيف منسوب صدوره لقطاع مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

بمواجهة المتهمين أمام العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.