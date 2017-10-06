وفاة عمدة أمستردام عن عمر ناهز 62 عامًا

أمستردام - (د ب أ):

أعلنت العاصمة الهولندية أمستردام اليوم الجمعة وفاة عمدتها إيبرهارد فان دير لان، عن عمر يناهز 62 عاما بسبب سرطان الرئة.

وتوفي عمدة المدينة الاشتراكي الديمقراطي، المحبوب المعروف بأنه زعيم فعال وواقعي، بعد ثلاثة أسابيع من انسحابه من الحياة العامة بسبب مرضه.

وأعرب مواطنون وسياسيون والزوجان الملكيان في هولندا عن تعازيهم وتم تنكيس الاعلام في مختلف أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء مارك روته "تبكي امستردام من أجل عمدتها المحبوب وتنعيه هولندا أيضا".

وتولى فان دير لان منصب عمدة أمستردام لمدة سبع سنوات، وكان قد نشر خطابا الشهر الماضي كشف فيه أن جميع خيارات العلاج استنفدت وأنه سيستقيل من منصبه.