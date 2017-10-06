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لجنة للتحقيق في العثور على طفل حديث الولادة بدورة مياه مدرسة بنات

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مصراوي Masrawy

لجنة للتحقيق في العثور على طفل حديث الولادة بدورة مياه مدرسة بنات

03:08 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

لجنة للتحقيق في العثور على طفل حديث الولادة بدورة مياه مدرسة بنات

رمضان عبدالحميد

المنيا ــ ريمون الراوي:

أكد رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، تشكيل لجنة قانونية وإرسالها للتحقيق بإحدى المدارس الثانوية للبنات جنوب المنيا، للتحقيق في واقعة العثور على طفل حديث الولادة داخل إحدى دورات المياه بالمدرسة.

وكانت النيابة العامة لمركز ديرمواس تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قررت إيداع جنين ذكر، عثر عليه على قيد الحياة ملقى داخل حمام المدرسة الثانوي للبنات، بحضانة مستشفى ديرمواس العام، لحين إجراء تحريات إدارة البحث الجنائي وتحديد هويته، والتعرف على الظروف والملابسات.

وكان اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد هشام حسونة مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه بلاغًا من إدارة مدرسة ديرمواس الثانوي للبنات، بالعثور على جنين.

انتقل الرائد محمد الدروي رئيس مباحث المركز إلى المدرسة وبالفحص الأولي والظاهري تبين أن الجنين طفل ذكر حديث الولادة، وبمعاينة مكان العثور عليه وجدث آثار دماء غزيرة حول جسده، وتم نقله إلى حضانة المستشفى العام، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

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