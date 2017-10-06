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كوبر يحذر حراس المنتخب قبل موقعة الكونغو

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كوبر يحذر حراس المنتخب قبل موقعة الكونغو كوبر يحذر حراس المنتخب قبل موقعة الكونغو

التحرير

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كشف مصدر بجهاز الوطني، لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني هيكتور المدير الفني للفراعنة حذر الحراس الثلاثة (عصام الحضري - أحمد الشناوي - شريف إكرامي) من الاعتراض على عدم المشاركة في مباراة الكونغو.

وأكد كوبر لـلحراس الثلاثة أنه لن يسمح بإثارة أي أزمة، حيث إن هدفه الأول والأخير هو الوصول لكأس العالم ولا مجال لوجود أي أزمات حول المشاركة أمام الكونغو.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. 

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كان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة. 

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط. 

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي. 

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التحرير

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