الكونغو بوابة الأفارقة للظهور الأول في المونديال

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تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

وأخطر الاتحاد الكونغولي، اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رسميًا بوصوله إلى برج العرب على متن طائرة خاصة في تمام العاشرة مساءً اليوم الجمعة، وستغادر الإسكندرية في اليوم التالي للمباراة مباشرة.

ويتدرب منتخب الكونغو مرة واحدة باستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني، ومن المقرر أن تبلغ عدد أفراد بعثة منتخب الكونغو ستكون 42 فردًا، ومن المحتمل أن يعتذر وزير الرياضة الكونغولي عن عدم الحضور مع البعثة، على أن يرسل نائبه بدلًا منه في حالة غيابه.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» تاريخ الكونغو مع الكبار في تصفيات المونديال:

تصفيات مونديال 2018

بدأت الكونغو التصفيات الحالية من المرحلة الثانية حيث واجهت إثيوبيا، وتمكنت من الفوز ذهابًا في أديس أبابا (4-3)، ومن ثم كررت الفوز على ملعبها ألفونس ماسيميا (2-1).

ثم وقعت الكونغو بالمجموعة الخامسة بجانب المنتخب الوطني وأغندا وغانا، وتحتل الكونغو المركز الأخير بنقطة وحيدة بعد أن تلقت 3 هزائم وتعادلت في مباراة وحيدة كانت أمام غانا (1-1) على ملعب بابا يارا في كوماسي.

تصفيات مونديال 2014

بتصفيات مونديال البرازيل 2014 بدأت الكونغو التصفيات من المرحلة الأولى حيث واجهت ساوتومي وبرينسيب وفازت ذهابًا (5-0)، بينما تعادلت على أرضها (1-1) على الملعب البلدي دي كينتيلي.

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وفي المرحلة الثانية وقعت بالمجموعة الخامسة، حيث كانت التصفيات حينها مقسمة على 10 مجموعات يصعد الأول فقط للتصفيات النهائية، وفي تلك المجموعة حلت الكونغو بالمركز الثاني خلف بوركينا فاسو التي تصدرت المجموعة برصيد 12 نقطة، ثم جاءت الكونغو بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، جمعتها من 3 فوز و2 تعادل و1 هزيمة، فيما جاءت الجابون بالمركز الثالث بـ7 نقاط، ثم تذيلت النيجر المجموعة بـ4 نقاط.

تصفيات مونديال 2010

بدأت الكونغو تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2010، من المرحلة الثانية، وجاءت بالمجموعة الـ10 التي كانت تضم مالي والسودان وتشاد، ولم تنجح الكونغو من عبور إلى التصفيات النهائية، بعد أن احتلت المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن السودان الثانية، ومالي التي تصدرت المجموعة برصيد 12 نقطة.

تصفيات مونديال 2006

في تصفيات مونديال ألمانيا 2006، بدأ الكونغو بمواجهة سيراليون وحققت الفوز في الذهاب (1-0)، ثم تعادلت في الإياب بهدف لكل منهما لتصعد الكونغو إلى مرحلة المجموعات (النهائية)، لتقع بالمجموعة الأولى التي ضمت توجو والسنغال وزامبيا ومالي وليبيريا، وحلت الكونغو بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما صعدت توجو حينها للمونديال للمرة الأولى في تاريخها.

تصفيات مونديال 2002

واجهت الكونغو غينيا الاستوائية بالدور التمهيدي لتصفيات مونديال كوريا واليابان 2002، وخسر الكونغو في الذهاب (3-1)، ولكن فوزها بهدفين لهدف لم يكفها لعبور دور المجموعات.

تصفيات مونديال 1998

في تصيفات مونديال فرنسا 1998، استهلت الكونغو مشوارها بالتصفيات بمواجهة ساحل العاجل، وفازت في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين على ملعبها البلدي دي كينتيلي، وفي لقاء العودة تعادلت بهدف لمثله أمام الأفيال على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

ومن ثم صعدت الكونغو لدور المجموعات لتقع في المجموعة الثالثة بجانب جنوب إفريقيا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وحلت الكونغو ثانيًا برصيد 10 نقاط، خلف جنوب إفريقيا التي صعدت للمرة الأولى في تاريخها للمونديال بعد أن جمعت 13 نقطة.