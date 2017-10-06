الكونغو تسرق النوم من أعين «كوبر».. 6 مراكز تؤرق الأرجنتيني قبل موقعة الحسم

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتشهد المباراة حضور 70 ألف مشجع، حيث يسعى منتخبنا الوطني للفوز على الضيوف، من أجل حجز تأشيرة روسيا، بعد غياب دام أكثر من 27 عامًا، عن المونديال.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، في نفس الجولة، ليصعد الفراعنة لمونديال روسيا رسميا، دون الانتظار للجولة الأخيرة التي ستكون تحصيل حاصل.

وقبل يومين فقط على المباراة المرتقبة يعيش هيكتور كوبر ساعات عصيبة، خطفت من عينيه النوم، حيث يدور في رأسه أكثر من سيناريو لحل أزمة بعض المراكز التي تواجهه، والتي ترصدها لكم "التحرير" في السطور التالية..

حراسة المرمى

مركز حراسة المرمى يضع الأرجنتيني كوبر في حيرة من أمره، فعلى الرغم من أن عصام الحضري هو الأقرب للمشاركة أساسيًا، إلا أنه ما زال يفكر بأي من الثنائي شريف إكرامي أو أحمد الشناوي، خاصة أن الحضري استقبل مرماه عددا ليس بقليل من الأهداف، مع فريق التعاون بالدوري السعودي.

خط الدفاع

يفاضل الأرجنتيني هيكتور كوبر بين الثنائي رامي ربيعة وعلي جبر، للعب بجوار أحمد حجازي في مركز قلب الدفاع، حيث يفكر كوبر في استمرار اللعب برامي ربيعة مثلما حدث في مباراتي أوغندا، أو الدفع بعلي جبر بصفته أساسيا وأكثر تفاهمًا مع حجازي، خاصة أنه تعافى من الإصابة التي لحقت به.

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الجبهة اليسرى

يسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر لحل أزمة الجبهة اليسرى، التي يقودها محمد عبد الشافي، الذي يغيب عن المشاركة الأساسية مع فريقه، حيث يلازم مقاعد البدلاء بعدما فضل مدربه عدم الاعتماد عليه، وهو ما يخشاه كوبر من تراجع مستوى اللاعب، لذلك تؤرق هذه الجبهة المدرب الأرجنتيني.

خط الوسط

يبحث كوبر عن حلول في مركز خط الوسط، خاصة أنه كان اشتكى من قبل أن خط الوسط لا يؤدي دوره الهجومي المطلوب منه على أكمل وجه، وبالتالي سيعمل على حل تلك الأزمة لمعاونة المهاجم للتسجيل المُبكر من أجل التأمين.

بديل عبد الله السعيد

ما زال كوبر يفكر في بديل عبد الله السعيد، الذي تأكد غيابه رسميًا عن المباراة، حيث ينوي الدفع بصالح جمعة أساسيًا في المباراة، لتعويض غياب زميله في الفريق الأحمر، إلا أن كوبر يتردد في البدء به، حيث يفكر أيضًا في وضعه على مقاعد البدلاء ليكون ورقة رابحة.

المهاجم

يفاضل هيكتور كوبر بين الثنائي أحمد حسن كوكا وعمرو جمال، للدفع بأحدهما أساسيًا أمام الكونغو، حيث يميل للدفع بكوكا بفضل تميزه في الكرات العرضية وقوته البدنية، بينما يفضل الدفع بعمرو جمال كونه المهاجم الأساسي للمنتخب في الفترة الماضية، فضلًا عن ظهوره بأداء مميز مع بيدفيست، لذلك لم يستقر كوبر على مهاجم المنتخب، وهو ما وضعه في حالة من الحيرة.