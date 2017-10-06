ضبط فلاح حال تنقيبه عن الآثار بمنزله في البدرشين

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى أنسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح حال قيامة بالحفر بمنزله بغرض التنقيب عن الآثار.

كانت البداية بورود معلومات للواء هشام قدري، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، تفيد بقيام

فلاح يدعى "خالد.ك"، ٤٧ سنة، مقيم بدهشور في البدرشين؛ بالحفر بمنزله خلسة بغرض التنقيب عن الآثار، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش منزله تبين وجود حفرة بقُطر ٢/٣متر وعمق ٨ أمتار، وعُثر على سلاح ناري محلي الصنع والذخيرة الخاصة به.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش قرر بقيامه بالحفر بغرض التنقيب عن الآثار، وعن حيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على الأدوات المُستخدمة في الحفر، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.