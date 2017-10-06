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من كاسياس إلى بيكيه.. الأجندة الدولية صداع دائم في رأس لوبيتيجي

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التحرير

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تولى جوليان لوبيتيجي القيادة الفنية للمنتخب الإسباني عقب الظهور الباهت للاروخا في يورو 2016 وتوديعه البطولة من دور الـ16.

ومنذ ذلك الحين، لم يمر على الإسباني أي فترة توقف دولية إلا وعانى لوبيتيجي خلالها من مشكلة ما خلال مشواره مع المنتخب الممتد منذ نحو 15 شهرًا.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المشاكل التي واجهت لوبيتيجي في التوقفات الدولية في السطور التالية:

- مستقبل كاسياس

قرر لوبيتيجي منذ وصوله لتدريب إسبانيا إخراج الحارس الأسطوري للمنتخب إيكر كاسياس من حساباته، ومنذ ذلك الحين دائما ما يتم طرح سؤال ما عن مستقبل كاسياس مع إسبانيا في كل مؤتمر صحفي، على الرغم من وجود الحارس المميز ديفيد دي خيا في حراسة عرين الإسبان.

- قميص بيكيه

في الوقت الذي تفوقت فيه إسبانيا على كل من بلجيكا وديًا وليشتنشتاين في التصفيات، وأثناء تقدمها بثنائية نظيفة على ألبانيا، تركت وسائل الإعلام الإسبانية نجاحات الفريق وصدرت اهتمامها لقميص جيرارد بيكيه، وذلك في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن مدافع برشلونة قرر نزع شعار المنتخب من على القميص خلال تلك المباراة قبل أن يظهر بيكيه على مواقع التواصل الاجتماعي أن قميصه لم يوجد عليه شعار المنتخب من الأساس ليقرر بعدها اعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته مع إسبانيا في .

- موراتا وإصابة ويمبلي

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نجح المنتخب الإسباني في تدارك خسارته بثنائية أمام إنجلترا بالتعادل 2-2 يوم 15 نوفمبر من العام الماضي.

ولسوء حظ لوبيتيجي أصيب ألفارو موراتا في تلك المباراة ليخرج الجهاز الطبي لريال مدريد ويتهم المنتخب الإسباني بالإهمال في التعامل مع إصابة موراتا.

- بيكيه وراموس في باريس

بعد مواجهة إسرائيل في التصفيات المونديالية الحالية، كان من المقرر أن تتوجه إسبانيا مباشرة لمواجهة فرنسا وديًا قبل أن يعدل المنتخب عن قراره بعد مناقشة بين لوبيتيجي والقائد سيرجيو راموس لتذهب إسبانيا إلى مدريد أولًا، وهو الأمر الذي أغضب رئيس اتحاد كرة القدم وطلب تفسيرًا لهذا الأمر.

وبعدها مباشرة خرج جيرارد بيكيه بتعليق ساخر على سلوك ريال مدريد، الأمر الذي أغضب راموس ودفعه للرد عليه في وسائل الإعلام قبل المباراة مباشرة.

- استبعاد كوستا

تعرض لوبيتيجي لصدمة كبيرة في شهر يونيو الماضي عندما أعلن مهاجم الفريق دييجو كوستا عن تلقيه رسالة من مدربه في تشيلسي حينها أنطونيو كونتي تفيد بأنه خرج من حساباته مطالبًا إياه بالبحث عن ناد جديد، ومنذ ذلك الحين لم ينضم كوستا للمنتخب بسبب عدم مشاركته في أي مباراة مع أي ناد.

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