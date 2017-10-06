«رينج روفر» تخضع لعمليات تطوير فنية من شركتها الأم

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تعكف شركة "لاند روفر" البريطانية، على تعديل بعض الأمور التقنية في سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "رينج روفر سبورت" بنسخته "SVR” على مستوى بعض الأمور الفنية.

وبحسب موقع "جير أوف بيز"، فإن الشركة البريطانية ستعكف على تقديم نسخة أكثر قوة وقدرة على القيام بعملية التصاعد في السرعات على النحو الأمثل، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بقدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.

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وتقوم الشركة بتقديم الإمكانات الفنية للسيارات الرياضية على عوامل الرفاهية، لاسيما وأن سمعتها الأساسية تكمن في قوة الإصدارات الرياضية الخاصة بها على المستوى العالمي.