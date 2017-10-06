أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«رينج روفر» تخضع لعمليات تطوير فنية من شركتها الأم

Google+ Print
«رينج روفر» تخضع لعمليات تطوير فنية من شركتها الأم «رينج روفر» تخضع لعمليات تطوير فنية من شركتها الأم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة "لاند روفر" البريطانية، على تعديل بعض الأمور التقنية في سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "رينج روفر سبورت" بنسخته "SVR” على مستوى بعض الأمور الفنية.

وبحسب موقع "جير أوف بيز"، فإن الشركة البريطانية ستعكف على تقديم نسخة أكثر قوة وقدرة على القيام بعملية التصاعد في السرعات على النحو الأمثل، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بقدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.

شاهد أيضا

وتقوم الشركة بتقديم الإمكانات الفنية للسيارات الرياضية على عوامل الرفاهية، لاسيما وأن سمعتها الأساسية تكمن في قوة الإصدارات الرياضية الخاصة بها على المستوى العالمي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»