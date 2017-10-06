«أوبل» تواجه مشكلات في الاعتماد على محركات «بيجو»

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تعاني شركة "أوبل" الألمانية من مشكلات في التحول نحو الاعتماد على المحركات التي تنتجها شركة "بيجو – ستروين" الفرنسية في سياراتها، وذلك بعد أن انضمت الشركة الألمانية بشكل رسمي إلى التحالف الفرنسي.

وبحسب موقع "جي إم أوثورتي"، فإن الشركة الألمانية قد تجد صعوبة في إتمام ذلك، لما قد يترتب عليه من فقدان الوظائف الفنية للعديد من العاملين في مصانعها، وهو الأمر الذي اشترطت السلطات الألمانية بضرورة الالتفات له قبل التوقيع الرسمي على انتقال "أوبل" إلى "بيجو".

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وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت عزمها الاعتماد على المحركات الفرنسية لـ"بيجو"، والتي تتمتع بتقنيات أكثر تقدمًا على المستوى الفني، وذلك تنفيذًا للخطة التسويقية الجديدة لـ"أوبل".