أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«أوبل» تواجه مشكلات في الاعتماد على محركات «بيجو»

Google+ Print
«أوبل» تواجه مشكلات في الاعتماد على محركات «بيجو» «أوبل» تواجه مشكلات في الاعتماد على محركات «بيجو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعاني شركة "أوبل" الألمانية من مشكلات في التحول نحو الاعتماد على المحركات التي تنتجها شركة "بيجو – ستروين" الفرنسية في سياراتها، وذلك بعد أن انضمت الشركة الألمانية بشكل رسمي إلى التحالف الفرنسي.

وبحسب موقع "جي إم أوثورتي"، فإن الشركة الألمانية قد تجد صعوبة في إتمام ذلك، لما قد يترتب عليه من فقدان الوظائف الفنية للعديد من العاملين في مصانعها، وهو الأمر الذي اشترطت السلطات الألمانية بضرورة الالتفات له قبل التوقيع الرسمي على انتقال "أوبل" إلى "بيجو".

شاهد أيضا

وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت عزمها الاعتماد على المحركات الفرنسية لـ"بيجو"، والتي تتمتع بتقنيات أكثر تقدمًا على المستوى الفني، وذلك تنفيذًا للخطة التسويقية الجديدة لـ"أوبل".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»