انتظرها في 2018.. أفضل 8 سيارات متوقعة العام المقبل

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تعكف العديد من الشركات العالمية على إصدار موديلات جديدة من السيارات في كل عام، وتراعي فيها العديد من التقنيات الحديثة والتي تمثل شهادة الجودة والدخول في المنافسة الحقيقة في الأسواق العالمية، حيث ينظر إلى الشركات العالمية التي تتخلف عن ركب التقدم التقني على أنها تغرد خارج السرب، ومن ثم تفقد قدراتها التنافسية في الأسواق بشكل رئيسي.

في هذا السياق، يقدم موقع "درايفينج" الكندي مجموعة من أفضل السيارات المتوقعة في 2018...

ألفا روميو ستيلفيو

واحدة من أهم السيارات التي قامت الشركة الإيطالية بالكشف عنها خلال الأشهر الماضية، وتمتلك محرك بسعة 2000 CC مزود بشاحن إضافي "تربو" ومكون من 4 سلندر، وهو الأمر الذي يمكنها لضخ قوة حصانية مقدارها 505، كما تملك نسخة من المحركات تعادل من حيث القدرات "فيراري 488”.

جاجوار I-Pace

واحدة من علامات الشركة البريطانية في صناعة السيارات الكهربائية، فهي تملك بطارية قادرة على ضخ قوة 90 كيلووات، وهو ما يكفي للسير 500 كيلو متر بالشحن المفرد، كما تملك معدل تسارع يصل بها إلى السرعة 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 4 ثوانٍ.

تسلا موديل 3

.يصفها البعض بأنها أيقونة السيارات الكهربائية، خاصة وأنها مدعمة ببطارية كهربائية قوية، تجعلها واحدة من أقوى السيارات التي تنتمي لهذا الطراز على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي.

كيا ستنجر

تمثل أسرع سيارة تم إنتاجها في تاريخ الشركة الكورية بشكل عام، وهي تتمتع بمحرك ذو سعة 3300 CC ويتكون من 6 سلندر "V6” وموزد بشاحن إضاف "تربو"، وهو ما يؤهله لضخ قوة للسيارة مقدارها 365 حصان، بينما وصل معدل التسارع إلى 3.9 ثانية في تجربة قيادة "ستنجر".

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تويوتا كامري

واحدة من أقوى السيارات التي تم إصدارها بمعرفة الشركة اليابانية، حيث تتمتع بمحرك ذو سعة 3000 CC ويتكون من 6 سلندر "V6”، وتتمتع معظم النسخ المطروحة في العالم من السيارة بإمكانات تقنية وأنظمة تحكم فعالة على مستوى القيادة، بما يؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

جيب شيروكي تراكهوك

بقدرات تتجاوز 700 حصان، حجزت السيارة الأمريكية التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV” بشكل رئيسي مقعدها في مرتبة متميزة على مستوى الأسواق العالمية، لاسيما وأنها تمتلك قدرات على التسارع تصل بها إلى 100 كم/ ساعة في زمن 3.5 ثانية.

هوندا أوديزي

لا تستمد شهرتها وقدرتها السوقية من كونها سيارة قوية فحسب، بل من التوسعات التقنية التي أضافتها الشركة اليابانية بشكل رئيسي على مستوى القيادة الفنية أو عوامل السلامة والأمان، بالإضافة إلى قدرات وعوامل كثيرة للترفيه والقيادة الفاخرة.

تويوتا سوبرا

تمثل أفضل نسخة من السيارة التي تم إنتاجها لأول مرة عام 1997، وهي أعلى إصدار من "سوبرا" على مستوى إمكانات المحرك بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يجعلها واحدة من أفضل السيارات المتوقعة في 2018.